Paşinyan'dan Enerji Birleşmesi Önerisi

29.01.2026 16:20
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, enerji sistemlerinin Azerbaycan ve Türkiye ile birleşmesini önerdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin enerji sisteminin Azerbaycan ve Türkiye'nin enerji sistemleriyle birleştirilmesinin doğru adım olacağını söyledi.

Paşinyan, düzenlediği basın toplantısında ülkesinin enerji hatları ve ulaşım bağlantıları konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Tek bir bölgesel enerji alanının oluşturulmasının, Güney Kafkasya'yı uluslararası pazarlarda güçlü bir enerji ihracatçısına dönüştürebileceğini söyleyen Paşinyan, şu ifadeleri kullandı:

"Ermenistan'ın enerji sisteminin Azerbaycan ve Türkiye'nin enerji sistemleriyle birleştirilmesi doğru adım olurdu. Ermenistan ve Azerbaycan ihtiyaçlarından fazla enerji üretim kapasitelerine sahiptir. Bu durum, karşılıklı faydaya dayalı işbirliğinin önünü açmaktadır. Ermenistan, daha geniş pazarlara çıkabilmek için Azerbaycan'ın altyapısını kullanmakla ilgilenmektedir. Buna karşılık Azerbaycan ise Ermenistan üzerinden Nahçıvan'a ve diğer yönlere elektrik enerjisi transit etme imkanı elde edecektir."

"Rusya yatırım yapmak istemezse kendimiz yaparız"

Paşinyan, Azerbaycan ve Türkiye'ye uzanan demir yolu hatlarının Ermenistan sınırları içindeki bazı bölümlerinin Rusya tarafından onarılması konusuna da değinerek, "Bu konuyla ilgili yazılı başvuruda bulunduk. Henüz bir yanıt olup olmadığını bilmiyorum ancak genel olarak olumlu sinyaller görüyoruz ve sürecin hızlanmasını umut ediyoruz. Eğer Rusya yatırım yapmak istemezse bu kesimleri devralırız ve her şeyi kendimiz yaparız." dedi.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Ermenistan, Politika, Ekonomi, Türkiye, Ulaşım, Enerji, Güncel, Son Dakika

