Paşinyan'dan TRIPP'le İstikrar Vurgusu

14.01.2026 16:21
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, TRIPP projesinin bölgeye barış ve istikrar getireceğini açıkladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası'nın (TRIPP) bölgeye istikrar ve barış getireceğini belirtti.

Başbakan Paşinyan, Ermenistan'da yapılan, Ermenistan Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Enstitüsünün (AIISA), "Ermenistan ve Barış: Riskler ve Fırsatların Kavşağında" adlı forumda konuştu.

Ülkesinin içinde bulunduğu istikrarlı durumu, yönetiminin Eylül-Ekim 2022'de aldığı kararlara ve attığı adımlara bağlayan Paşinyan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ermenistan çevresindeki durum ve güvenlik ortamı hiç bu kadar istikrarlı olmamıştı. 14 Ocak 2026, saat 08.00 itibarıyla Ermenistan, hiç bu kadar istikrarlı ve tehdit unsuru içermeyen bir ortamda bulunmamıştı. Elbette, bunda yaşanan tüm süreçlerin yanı sıra Ermenistan ve ABD'nin bir gün önce Washington'da TRIPP projesinin uygulanmasına ilişkin çerçeve konusunda yaptığı ortak açıklama da rol oynuyor. Tüm bunlar ortamı tamamen değiştiriyor."

Başbakan Paşinyan, Ağustos 2025'te Beyaz Saray'da düzenlenen zirvede mutabık kalınan ve "Zengezur Koridoru" olarak da nitelendirilen TRIPP'in hayata geçirilmesine yönelik ABD ile Ermenistan arasında varılan anlaşmaya değinerek söz konusu anlaşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın şahsi ilgisi ve katkısının büyük rol oynadığını ifade etti.

Paşinyan sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi, Washington Deklarasyonu'nun kabul edilmesinden sonra ortaya çıkan TRIPP projesiyle ilgili açık soruların yanıtlandığı aşikardır, tüm sorularla ilgili yanıtları alıyorum, aldım. Ermenistan'ı tam anlamıyla tatmin eden ve edecek olan, doğal olarak ABD'yi ve bana göre Azerbaycan'ı da tam anlamıyla tatmin eden bir tasarıya sahip olmamız çok önemli. Elbette onlar da yanıt verecekler, göreceğiz ve aslında bu, bölgede uzun vadeli ve istikrarlı bir barışın tesisi için yeşil ışık yakıyor.

Şimdi atılacak sonraki adımları düşünmemiz lazım. Bölgemize büyük yatırımlar ve paraların akacağı açık. Bu, çok iyi bir haber. ABD'nin ne tür faaliyetlerde, nasıl bir katılımda bulunacağı da açık. Bence AB'nin katılımının biçimlerini ve özel projelerini de AB ortaklarımızla ayrıntılı olarak görüşmeliyiz. Bu konuyla çok ilgileniyoruz."

Ermenistan Başbakanı yönetiminin, Ermenistan'ın Avrupa Birliği'nin (AB) tam üyesi olmasını istediğini ve Ermenistan'ı AB standartlarına uygun bir ülke haline getirme yolunda ilerlediğini söyledi.

Paşinyan, AB ile mevcut sınır geçiş noktalarının modernizasyonu ve yenilerinin tesisinde işbirliği yapıldığını, bu kapsamda Ermenistan-İran sınırında modern bir gümrük kontrol noktası inşa edildiğini aktardı.

Paşinyan, Türkiye ile ilişkilerde yeni gelişmeler bekliyor

Ermenistan-Türkiye ilişkilerine de değinen Paşinyan, TRIPP'le ilgili anlaşmanın ardından Ermenistan-Türkiye ilişkilerinde yeni gelişmeler beklediğini kaydetti.

Başbakan Paşinyan, "Şimdi mantıken bundan sonra Ermenistan-Türkiye düzleminde gelişme olmalı ve siyasi diyalog düzeyinde mantıksal olarak çözüme kavuşturulan süreçlerin sahada da karşılığını bulmasını umuyoruz. Kendimizi içinde bulduğumuz bu ortam gerçekten inanılmaz ve hayal edilemeyecek kadar olumlu, elbette bu tüm sorunların çözüldüğü anlamına gelmiyor, ancak tüm sorunları çözmek için formüller aslında çoktan belirlenmiş durumda." dedi.

Paşinyan, gelişen ilişkiler kapsamında Ermenistan-Türkiye sınır geçiş noktalarında Alican-Margara'da köprü, Akyaka-Akhurik bölgesinde köprü ve sınır terminalleri, Dilucu bölgesine yakın Yeraskh'ta sınır geçiş terminalleri inşa edilmesi gerektiğini aktardı. Başbakan, ayrıca Sovyet döneminden kalan elektrik iletim hatlarının da yenileştirilerek kullanılabileceğini dile getirdi.

Başbakan Paşinyan, Azerbaycan'la ilişkiler kapsamında, TRIPP'le ilgili gelişmelerin, Ermenistan ve Azerbaycan arasında kurulan barışın kurumsallaştırılması yolunda bir mihenk taşı olduğunu belirtti.

Paşinyan, Azerbaycan'la gelişen ticari ilişkiler bağlamında Erivan ve Bakü'nün başlangıçta tahmin edilenden daha büyük adımlar attığını kaydederek "Bugün Ermenistan-Azerbaycan ikili ticaretinin tezahürleri, Ermenistan'ın ve uluslararası toplumun, belki de Azerbaycan'ın bile beklediğinden çok daha erken gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ermenistan, Diplomasi, Güvenlik, Ekonomi, Güncel

Son Dakika Güncel Paşinyan'dan TRIPP'le İstikrar Vurgusu - Son Dakika

SON DAKİKA: Paşinyan'dan TRIPP'le İstikrar Vurgusu - Son Dakika
