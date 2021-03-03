Paşinyan parlamentoya geldi, muhalifler dışarıda toplandı - Son Dakika

Paşinyan parlamentoya geldi, muhalifler dışarıda toplandı

03.03.2021 17:11
Paşinyan parlamentoya geldi, muhalifler dışarıda toplandı, System.String[]

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, konuşma yapmak üzere parlamentoya girerken, muhalefet üyeleri de dışarıda toplandı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, konuşma yapmak üzere parlamentoya girerken, muhalefet üyeleri de dışarıda toplandı. Paşinyan, keskin nişancılar ve yüzlerce polis tarafından korundu.

Ermenistan'da geçtiğimiz hafta ordunun Başbakan Nikol Paşinyan'a istifa etmesi yönünde talepte bulunmasının ardından yaşanan siyasi kriz giderek derinleşiyor. Paşinyan, başkent Erivan'da konuşma yapmak üzere parlamentoya geldiği sırada muhalefet üyeleri de bina önünde toplandı. 1 haftadır parlamentonun önündeki Mareşal Bağramyan Caddesi'ni trafiğe kapatarak Paşinyan'ın istifası için nöbet tutan yüzlerce kişi, Paşinyan'ın parlamentoda konuşma yapacağını öğrenince yeniden bir araya geldi. Muhalefet liderleri parlamento çevresine kurulan platform üzerinden Paşinyan'a eleştirilerde bulunurken, yüzlerce polis de parlamento dışında güvenlik önlemleri aldı. Parlamento içerisine ve yüksek noktalara ise Paşinyan'ın yakın korumaları ve keskin nişancılar konuşlandırıldı.

Sarkisyan, Genelkurmay Başkanı Gasparyan ile görüştü

Erivan'da gerilimin had safhaya çıktığı saatlerde ise Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Nikol Paşinyan'ın 2 kez görevden alınmasına yönelik kararname imzaladığı Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye dair Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Sarkisyan'ın ülkedeki siyasi krizin sonlanmasını umduğu ifade edildi. - ERİVAN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Paşinyan parlamentoya geldi, muhalifler dışarıda toplandı - Son Dakika


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