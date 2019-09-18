Patlamada yaralanan itfaiye erleri hastaneye kaldırıldı

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-İlkay DİKİCİ - İstanbul DHA - TUZLA'da bir polyester fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları esnasında tankın patlaması sonucu yaralan iki itfaiye erinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi, Deri Yan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir polyester fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın söndürme çalışmaları esnasında, tankın patlaması sonucu iki itfaiye eri yaralandı. Ambulansla Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Tüysüz'ün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, özel bir hastanede tedavi altına alınan Nebi Polat'ın ise ameliyat edileceği öğrenildi