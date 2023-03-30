Patlamalarla birlikte büyüyen parfüm fabrikasındaki yangın güçlükle söndürüldü - Son Dakika
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Patlamalarla birlikte büyüyen parfüm fabrikasındaki yangın güçlükle söndürüldü

30.03.2023 10:02

Tekirdağ'ın Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kozmetik fabrikasının parfüm deposunda saat 02.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın meydana geldi. Saatler süren müdahale sonunda alevler sabah saatlerinde söndürüldü.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir parfüm fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

PATLAMALAR OLDU

Alevler deponun büyük bölümünü sardı. Yangın ve patlamalar nedeniyle deponun bazı duvarları yıkıldı, parfüm şişeleri fabrikanın dışına düştü.

Tekirdağ'da parfüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

SAATLER SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Öte yandan depoda parfüm yapımında kullanılan ham maddelerin de bulunduğu öğrenildi. İtfaiye uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Tekirdağ'da parfüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Tekirdağ'da parfüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Kaynak: AA
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Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, OSB, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Patlamalarla birlikte büyüyen parfüm fabrikasındaki yangın güçlükle söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Patlamalarla birlikte büyüyen parfüm fabrikasındaki yangın güçlükle söndürüldü - Son Dakika
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