Patlayan Trafodaki İşçi Ağır Yaralandı
1 saat önce
Şanlıurfa'da trafonun patlaması sonucu bir işçi yanarak ağır yaralandı.
Şanlıurfa
'da trafonun patlaması sonucu bir işçi yanarak ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye
ilçesi Paşabağı Mahallesi Recep Tayip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik firmasında işçi olarak çalışan Mahmut Ö., trafodaki arızayı gidermek için içerisine girdi. İşçinin arızayı giderdiği sırada içeride patlama meydana geldi. Yaşanan patlama sonrası sağlık ekipleri ile itfaiyeye haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu ve vücudunun büyük kısmının yandığı belirlendi. Olay yerine giden polisler ile elektrik firması ekipleri, trafoda inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:55 Kaynak: İHA
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