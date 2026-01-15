Patnos'a Yeni Kütüphane - Son Dakika
Patnos'a Yeni Kütüphane

Patnos\'a Yeni Kütüphane
15.01.2026 17:30
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Patnos'ta 5.780 m² alanda yeni kütüphane açtı ve kütüphane projelerini tanıttı.

BAKAN ERSOY KÜTÜPHANE AÇTI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ağrı'nın Patnos İlçe Halk Kütüphanesi açılışına katıldı. Kısıtlı bir alanda hizmet veren kütüphaneyi 5 bin 780 metrekare kullanım alanına sahip binaya taşıdıklarını belirten Bakan Ersoy, "Yeni kütüphanemiz; bin kişilik çalışma kapasitesi, 40 bin kitaplık zengin koleksiyonu, gençlerimizi geleceğin dünyasına hazırlayacak atölyeleri ve etkinlik alanları ile sizleri ağırlayacak. Ayrıca okuma ve öğrenme alışkanlığının mümkün olan en erken yaşlarda çocuklarımıza kazandırılması gerektiğini her zaman dile getiriyor ve kütüphanelerimizi de buna göre dizayn ediyoruz. Patnos İlçe Halk Kütüphanemizde de en küçük okurlarımız için 3 ayrı bebek ve çocuk bölümü bulunuyor. Her yaştan hemşehrimize hitap eden sosyal alanlarıyla da birlikte inşallah ailecek sizleri burada ağırlamak istiyoruz. Bu hizmetler sizin içindir; gelin, değerlendirin ve faydalanın" dedi.

320 YENİ KÜTÜPHANE YAPTIRDIK

Ahmed-i Hani'nin 'İlim rütbesi rütbelerin en yücesidir' sözünü hatırlatan Ersoy, "Sizleri bu kütüphanenin rafları arasında yeni dünyalar keşfetmeye davet ediyorum. Geçtiğimiz yıl Patnos'ta kullanıcı sayımız 45 bini aşmıştı. Yeni binamızla birlikte bu sayıyı yüz binin üzerine çıkaracağınıza inanıyor, güveniyorum. Unutmayalım ki kütüphaneler, kent hafızasını geleceğe taşıyan en önemli yapılardır. Biz de bu anlayışla yıllardır ülkemizin dört bir yanında yeni nesil halk kütüphaneleri inşa ediyor, mevcut yapılarımızı da güçlendiriyor ve geliştiriyoruz. Kütüphaneleri, kitap ve diğer bilgi kaynaklarını kullanıcılarına sunan mekanlar olmanın yanı sıra toplumsal gelişim merkezlerine dönüştürüyoruz. Son 8 yılda 221 yeni kütüphaneyi hizmete sunduk, 320 kütüphaneyi de yeniden yapılandırdık. Bunlara ilaveten şu an 100'e yakın kütüphanemizin de yeniden yapılandırma, sıfırdan inşa ve restorasyon çalışmalarını sürdürüyoruz" diye konuştu.

Ağrı'ya 2002 yılından bugüne kadar kütüphanecilik hizmetleri için güncel rakamlarla 261 milyon liranın üzerinde ödenek ayırdıklarını kaydeden Bakan Ersoy, şunları söyledi:

"Bizim derdimiz, bu toprakların her bir ferdinin kitaba, bilgiye ve kültüre en kolay şekilde ulaşmasıdır. Patnos İlçe Halk Kütüphanemiz işte bu yolda hayata geçirdiğimiz hizmet ve eser silsilemizin bir parçasıdır. Yatırımlarımız elbette Patnos ile de sınırlı değildir. Ağrı il genelinde toplam 9 halk kütüphanesi ile hizmetlerimizi sürdürürken, merkez ilçemizde yapımı devam eden Ağrı İl Halk Kütüphanesinde de sona yaklaştık. İnşa oranı yüzde 80'e ulaşan bu dev projemizi de inşallah çok yakında tamamlayarak siz Ağrılı kardeşlerimizin istifadesine sunacağız."

Semih YARDIMCI/PATNOS(Ağrı),

Kaynak: DHA

Kültür ve Turizm Bakanı, Yerel Haberler, Politika, Patnos, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Patnos'a Yeni Kütüphane - Son Dakika

SON DAKİKA: Patnos'a Yeni Kütüphane - Son Dakika
