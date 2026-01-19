Patnos Esnaf Odası Seçimleri Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Patnos Esnaf Odası Seçimleri Sonuçlandı

Patnos Esnaf Odası Seçimleri Sonuçlandı
19.01.2026 09:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süleyman Laçin, 416 oyla yeniden başkan seçildi. Seçim dostane bir ortamda tamamlandı.

Patnos Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçiminde oy sayımı tamamlandı. Yapılan seçimde üyelerin kullandığı oyların 713'ü geçerli sayıldı.

Mevcut Başkan Süleyman Laçin, 416 oy alarak yeniden başkan seçilirken; başkan adayı Eşref Üstün ise 297 oy aldı. Bu sonuçlarla birlikte Süleyman Laçin, Patnos Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı görevini sürdürmeye hak kazandı. Seçimin ardından her iki aday da sürecin olgunluk, saygı ve sağduyu içerisinde geçtiğini ifade etti. Süleyman Laçin ve Eşref Üstün, seçim sürecinde birbirlerini tebrik ederek karşılıklı başarı dileklerinde bulundu.

Patnos esnafının iradesinin sandığa yansıdığı seçimlerin, dostane bir ortamda ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sona erdiği belirtildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Patnos, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Patnos Esnaf Odası Seçimleri Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülkeyi kana bulayan çatışma 30 kişi hayatını kaybetti Ülkeyi kana bulayan çatışma! 30 kişi hayatını kaybetti
Mahsum Altunkaya, DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi başkanı seçildi Mahsum Altunkaya, DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi başkanı seçildi
Suriye ordusu Rakka’ya yaklaşıyor Deyrizor da YPG’den temizlendi Suriye ordusu Rakka'ya yaklaşıyor! Deyrizor da YPG'den temizlendi
Kafası bazaya sıkışan minik Amine hayatını kaybetti Kafası bazaya sıkışan minik Amine hayatını kaybetti
Suudi Arabistan’da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye’ye karşı sessizce silahlanıyoruz Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz

08:55
İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle bugün 10.00’dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışını yasaklandı.
İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle bugün 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışını yasaklandı.
08:10
Yıllarca unutulmayacak final Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü
Yıllarca unutulmayacak final! Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü
07:58
İstanbul karlar altında Araçlar yollarda kaldı, Meteoroloji ve AKOM’dan yeni uyarı geldi
İstanbul karlar altında! Araçlar yollarda kaldı, Meteoroloji ve AKOM'dan yeni uyarı geldi
07:57
Suriye’deki tarihi gelişme sonrası herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 11 yıl önceki mesajını paylaşıyor
Suriye'deki tarihi gelişme sonrası herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önceki mesajını paylaşıyor
07:38
Trump’ın Grönland tehdidi sonrası altından tarihi zirve
Trump'ın Grönland tehdidi sonrası altından tarihi zirve
07:22
Günler sonra ortaya çıktı Protestocuları teker teker böyle vurmuşlar
Günler sonra ortaya çıktı! Protestocuları teker teker böyle vurmuşlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 09:10:19. #.0.4#
SON DAKİKA: Patnos Esnaf Odası Seçimleri Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.