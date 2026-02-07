Patnos\'ta Otobüs Devrildi: 16 Yaralı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yolcu otobüsünün araziye devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 65 NK 695 plakalı yolcu otobüsü, Patnos ilçe merkezi Sanayi Kavşağı'nda istinat duvarından araziye devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
