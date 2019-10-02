Patpata çarpan pikap şarampole uçtu: 4 yaralı
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Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde patpata çarpan pikabın şarampole yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:47 Kaynak: İHA
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde patpata çarpan pikabın şarampole yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Çaybaşı'ndan İlküvez Mahallesi'ne gitmekte olan M.A. yönetimindeki 35 AL 506 plakalı pikap, önünde İ.Y idaresindeki patpata çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada pikap sürücüsü M.A, yanında bulunan Ö.A ve patpat sürücüsü İ.Y ile yanındaki H.Y yaralandı.
Yaralılar Ünye Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU
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