PAÜ Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu'na ev sahipliği yapacak

Kısa adı MÜHJEO olan ve Mühendislik Jeolojisi Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu bu yıl Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.



İlk olarak 2015 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde daha sonra 2017 yılında Çukurova Üniversitesi'nde düzenlenen Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu bu yıl 3-5 Ekim 2019 tarihleri arasında çevresinde Pamukkale travertenleri ve Kaklık mağarası gibi birçok yer altı ve yer üstü doğal güzellikleri bulunan PAÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.



Ulusal ve uluslararası düzeyde yerbilimleri mühendisliği alanında, özellikle mühendislik jeolojisi ve jeoteknik konularında yapılan araştırma ve uygulamalardan elde edilen bilimsel bulguların tartışılacağı sempozyum kapsamında 3 farklı salonda 18 oturum ile doğal afetler, su yapıları, tarihi yapıların korunması ve yenilenmesi, kaya ve zeminlerin mühendislik özellikleri ve jeotermal kaynaklar gibi konular alanında uzman yurt içi ve yurt dışından araştırmacıların katılımı ile ele alınacak. Sempozyum kapsamında ayrıca sözlü bildiriler ve poster sunumları da yer alacak.



Sempozyumun son gününde ise Kaklık mağarasına, Honaz tüneline ve Pamukkale travertenlerine teknik geziler yapılacak. - DENİZLİ