Hatay'ın Payas ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu 6 araçta hasar oluştu.
Kara Cami Mahallesi'ndeki Fatih Köprüsü yanında bulunan istinat duvarı yağışların etkisiyle çöktü.
İhbar üzerine bölgeye belediye, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Duvarın altında kalan 6 araçta hasar meydana geldi.
Ekiplerce çevrede güvenlik önlemi alınırken, enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.
Son Dakika › Güncel › Payas'ta İstinat Duvarı Çöktü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?