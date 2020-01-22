Payas'ta uyuşturucuyla mücadele değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

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Payas'ta uyuşturucuyla mücadele değerlendirme toplantısı yapıldı
6 saat önce
Hatay'ın Payas ilçesinde uyuşturucuyla mücadele değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:38 Kaynak: AA
Hatay'ın Payas ilçesinde uyuşturucuyla mücadele değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Kaymakam Polat Kara, Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda, uyuşturucunun toplumun sorunu haline geldiğini söyledi.
Kara, gençlerin uyuşturucuya bulaşmaması için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü kaydetti.
Toplantıda katılımcılara uyuşturucuyla mücadele konusunda yapılan çalışmalar anlatıldı.
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