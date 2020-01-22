Payas'ta uyuşturucuyla mücadele değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Payas'ta uyuşturucuyla mücadele değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Payas'ta uyuşturucuyla mücadele değerlendirme toplantısı yapıldı

6 saat önce

Hatay'ın Payas ilçesinde uyuşturucuyla mücadele değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Payas'ta uyuşturucuyla mücadele değerlendirme toplantısı yapıldı, System.String[]

Hatay'ın Payas ilçesinde uyuşturucuyla mücadele değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Polat Kara, Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda, uyuşturucunun toplumun sorunu haline geldiğini söyledi.

Kara, gençlerin uyuşturucuya bulaşmaması için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü kaydetti.

Toplantıda katılımcılara uyuşturucuyla mücadele konusunda yapılan çalışmalar anlatıldı.

Kaymakamlık, Polat Kara, Hatay, Payas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:38 Kaynak: AA
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