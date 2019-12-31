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Payasspor 3 futbolcuyu renklerine bağladı
6 saat önce
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Payasspor 3 futbolcuyu renklerine bağladı.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:07 Kaynak: İHA
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Payasspor 3 futbolcuyu renklerine bağladı.
Antalya Kemer'deki kamp çalışmaları sürdüren Payasspor Kulübü Başkanı Mehmet Arslan, "Transfer komitemizin verdiği raporlar doğrultusunda Aytemiz Alanyaspor'dan orta saha oyuncusu Hasan Can Yalçıntekin, Kozanspor'dan kaleci Akıncı ile Silivrispor'dan kanat oyuncusu Akın Açık'ı renklerimize bağladık" dedi. - HATAY
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