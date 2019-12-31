Payasspor 3 futbolcuyu renklerine bağladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Payasspor 3 futbolcuyu renklerine bağladı - Son Dakika Spor

Payasspor 3 futbolcuyu renklerine bağladı

6 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Payasspor 3 futbolcuyu renklerine bağladı.

Payasspor 3 futbolcuyu renklerine bağladı, System.String[]

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Payasspor 3 futbolcuyu renklerine bağladı.


Antalya Kemer'deki kamp çalışmaları sürdüren Payasspor Kulübü Başkanı Mehmet Arslan, "Transfer komitemizin verdiği raporlar doğrultusunda Aytemiz Alanyaspor'dan orta saha oyuncusu Hasan Can Yalçıntekin, Kozanspor'dan kaleci Akıncı ile Silivrispor'dan kanat oyuncusu Akın Açık'ı renklerimize bağladık" dedi. - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Antalya Kemer, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:07 Kaynak: İHA
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