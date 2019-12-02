"Payitaht Abdülhamid" dizisinin 100. bölümü kutlandı

TRT 1 ekranlarında ilgiyle izlenen "Payitaht Abdülhamid" dizisinin oyuncuları ve set ekibi, 100. bölümü pasta keserek kutladı.

Osmanlı padişahı Sultan 2. Abdülhamid Han'ın hayatını konu alan ve eylül ayında dördüncü sezon bölümleriyle ekranlara gelen dizinin 100. bölüm çekimleri, Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Seka Film Platosu'nda gerçekleştirildi.

Dizinin yapımcısı Yusuf Esenkal, oyuncular ve set çalışanlarının katıldığı kutlamada, pasta kesildi.

"Daha anlatacak çok hikayemiz var"

Yapımcı Yusuf Esenkal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dizinin 100. bölüme ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Böyle bir günde birçok hatıranın gözünde canlandığını anlatan Esenkal, şöyle devam etti:

"Acaba bu işte başarılı olabilecek miyiz, halkımız teveccüh gösterecek mi sorularını ekiple hep yaşadık. Halkımız bu işe karşılık gösterdi, teveccüh etti. Yurt dışında bu kadar ilgi açıkçası bizi çok mutlu etti. Ekibimizin çok güzel bir enerjisi var.

Şu anda da işlediğimiz dönem 1902-1905 arası. Açıkçası önümüzdeki son 6-7 yılı anlatacağımız bir süre var. Bu kaç bölüme tekabül eder, ne kadar sürer, bu açıkçası halkımızın teveccühüne bağlı bir konu fakat daha anlatacak çok hikayemiz var. Kadrosu çok geniş bir dizi. Herhangi bir diziye göre belki üç kat fazla oyuncusu olan bir dizi ve konuk oyuncuya da çok müsait bir dizi. Yeşilçam oyuncularımızdan dönemin popüler oyuncularına kadar birçok oyuncu misafir ettik. Bundan mutluluk duyuyoruz."

"Zamanın nasıl geçtiğini anlamadık"

Dizide padişah Abdülhamid'i canlandıran başrol oyuncusu Bülent İnal, zamanın nasıl geçtiğini anlamadıklarını söyledi.

İnal, "Sanki daha dün başlamışız gibi ama dönüp baktığımız zaman 100 bölüm olmuş. Bir aile olduk; beraber çalışmaktan, güzel bir iş çıkarmaktan dolayı mutluyuz, keyifliyiz. Oyuncu arkadaşlarımızla ve set ekibiyle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduk. Daha nice bölümlere inşallah. Herkesin eline sağlık." diye konuştu.

Dizide rol alan Özlem Conker, Bahadır Yenişehirlioğlu, Gürkan Uygun, Cem Uçan ve Hakan Boyav da dizinin 100. bölüme ulaşmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek projede emeği geçenlere ve seyircilere teşekkür etti.