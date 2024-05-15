Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı - Son Dakika
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Spor

Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı

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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın başkan adaylığını açıkladığı basın toplantısında, Fenerbahçe tribünün sembol ismi olan 'Rambo Okan' lakaplı taraftar Okan Güler, Aziz Yıldırım'ın toplantı yapacağı salon önünde beklerken bayıldı.

15.05.2024 15:50
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Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye başkan adayı olacağını açıklayan Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya damga vuran isim ise Fenerbahçe tribünün sembol ismi "Rambo Okan" lakabıyla tanınan Fenerbahçe taraftarı Okan Güler oldu.

"AZİZ YILDIRIM'I GÖRÜNCE BAYILDI"

Otelin önünde bekleyen Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ın toplantı yapacağı salon önünde beklerken bayıldı. O anlar kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Gültekin Konukcu: ne oldu bayıldın çokta umrundaydı azizin 2 3 Yanıtla
  • Ali Kublay: Hakim sorar Rambo ya : oğlum babanın evini neden yaktın.Rambo.Ne babası hakim bey ben iki baba tanırım bir Müslüm baba bir cengiz baba . 1 1 Yanıtla

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