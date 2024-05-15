Taksici, taksiciyi vurarak öldürdü - Son Dakika
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Taksici, taksiciyi vurarak öldürdü

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Bağcılar'da bir taksici, meslektaşını silahla vurarak öldürdü. Meslektaşını öldüren şahıs, sorgusunda, arkadaşından 450 bin TL karşılığında ticari taksi aldığını ancak teslimat yapılmadığı için tartıştıklarını söyledi. İfadesi alınan taksici tutuklandı.

15.05.2024 15:45  Güncelleme: 17:17
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İstanbul Bağcılar'da alacak verecek meselesi yüzünden taksi şoförü meslektaşını vurarak öldürdü. Şüpheli şahıs sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SİLAHLA VURUP KAÇTI

11.05.2024'te saat 00.50 sıralarında Bağcılar ilçesi Merkez Mahallesi'nde iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan taksi şoförlüğü yapan Gökhan Göktaş ve Furkan G. telefonla tartıştı. Furkan G daha sonra alkollü olarak Göktaş'ın yanına gelip silahla vurdu. Başından ve göğsünden vurulan Göktaş yere yığılırken, Furkan G de olay yerinden ayrıldı.

Taksici, taksiciyi vurarak öldürdü

ALDIĞI TAKSİYİ TESLİM ETMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesini olay yerinde yaptığı Gökhan Göktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli şahsı olayda kullandığı silahla yakalayarak gözaltına aldı.

Şahsa yönelik yapılan sorgulamada, 7-8 ay öncesinde maktul şahıstan 450 bin TL karşılığında ticari taksi aldığı ve ticari taksi teslimatını sağlamadığını söylediği öğrenildi. Şüpheli şahıs, "Kasten Öldürme" suçundan adliyeye sevk edilen Furkan G tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Taksici, taksiciyi vurarak öldürdü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Taksici, taksiciyi vurarak öldürdü - Son Dakika

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