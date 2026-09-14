Urla açıklarında yelkenli tekne durduruldu: 11 göçmen ve 2 kaçakçı yakalandı
Sahil Güvenlik ekipleri, İzmir'in Urla açıklarında durdurdukları yelkenli teknede Filistin, Afganistan, Suriye, Yemen ve Irak uyruklu 11 kaçak göçmeni ve 2 organizatörü yakaladı. Göçmenler Göç İdaresi'ne teslim edilirken kaçakçılar hakkında soruşturma açıldı.
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan yelkenli teknede 11 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.
GÖÇMENLERİN UYRUKLARI BELLİ OLDU
13 Eylül'de saat 05.06'da Urla ilçesi açıklarındaki yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik gemisi TCSG-107 ve Sahil Güvenlik botu KB-7 bölgeye sevk edildi. Ekipler tarafından takibe alınan yelkenli tekne kısa sürede durduruldu. Teknede yapılan aramada 5'i Filistin, 3'ü Afganistan, 1'i Suriye, 1'i Yemen ve 1'i Irak uyruklu olmak üzere toplam 11 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilirken, yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Urla açıklarında yelkenli tekne durduruldu: 11 göçmen ve 2 kaçakçı yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?