Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
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Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı

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Slovakya Başbakanı Fico, hükümet toplantısının ardından uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren saldırgan yakalanırken, Başbakan Fico'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

15.05.2024 16:13  Güncelleme: 16:29
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Slovakya Başbakanı Robert Fico, silahlı saldırıda karnından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

4 EL ATEŞ AÇILDI

TA3 televizyon kanalına göre olay, başkentin yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Handlova kasabasında meydana geldi. Hükümet toplantısı sonrası 4 el ateş açılan Fico, karnından yaralanarak ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise polis tarafından gözaltına alındı.

Slovakya yayın organı olan TV Joj'a göre, Robert Fico'yu vuran kişinin Slovakya'nın Levice kentinin yerlisi olduğu ortaya çıktı. Emniyet güçleri bu kişiyi araştırıyor.

Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı

"HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR"

Başbakan Robert Fico'nun Facebook hesabında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Robert Fico bugün suikaste uğradı. Kendisi birçok kez vuruldu ve şu anda hayati tehlikesi devam ediyor."

Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı

CUMHURBAŞKANI ÇAPUTOVA: ŞOKTAYIM

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Çaputova, Fico'ya yönelik "acımasız" saldırıyı kınayarak "Bugün Başbakan Robert Fico'ya yapılan acımasız saldırıyı şiddetle kınıyorum. Şoktayım" ifadelerini kullandı. Çekya Başbakanı Petr Fiala da Fico'nun vurulması haberinin şok edici olduğunu söyleyerek, acil şifa diledi.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN KINAMA

AB'nin en üst düzey iki yetkilisinden saldırının hemen ardından kınama açıklaması geldi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, haberin kendisini şoke ettiğini belirterek "Hiçbir şey şiddet ve bu tür saldırılara gerekçe olamaz. Düşüncelerim Başbakan ve ailesiyle birlikte" ifadelerini kullandı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen da Fico'ya yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek "Bu tür şiddet eylemlerinin toplumumuzda yeri yoktur ve biricik ortak değerimiz olan demokrasiyi baltalamaktadır" dedi.

Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı

59 yaşındaki sol popülist politikacı Fico, Eylül ayında Rusya yanlısı ve ABD karşıtı söylemlerle seçimleri kazanmış ve dördüncü kez başbakanlık koltuğuna oturmuştu. Geçen yıl Ukrayna'ya askerî yardımları durduran Fico hükümeti, soruna askerî yollardan çözüm bulunamayacağını belirterek barış görüşmelerine başlanması çağrısı yapmıştı.

Son olarak Fico'nun kamu televizyonu RTVS'yi lağvetme planı ülkede Cumhurbaşkanı, muhalefet partileri, medya kuruluşları ve AB'nin yoğun tepkisine neden olmuş, ülkede binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri düzenlenmişti. Fico, "siyasi açıdan önyargılı" olmakla suçladığı RTVS'nin yerine başka bir kurum oluşturmayı planlıyor. Hükümetin söz konusu tasarısının haziran ayında mecliste onaylanması bekleniyor. Fico, Nisan ayı başında Avrupa Parlamentosunda kabul edilen AB'nin yeni iltica düzenlemelerine de uymayacaklarını açıklamış, "Bir ülkeye kim olduğunu bilmediğiniz 300'e kadar sığınmacıyı al ya da kişi başına 20 bin euro öde diyemezsiniz. Bunun adı dayanışma değil, diktadır" demişti.

Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı

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Son Dakika Güncel Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Enver Atabey: 3.Dunya savaşı geliyor ?????? 4 46 Yanıtla
    yıldıray yanık: Ne alaka? Neyi nereye nasıl bağlıyorsun. Bunun 3. dünya savaşını bırak teorisi ile bile ne alakası olur. Ya harbiden 3 dünya savaşını artık millet kendi beyni ile savaşarak yaşıyor. 49 3 Hakan Korkmaz: kara cahil 27 1 Hakan Taş: Saçma Olmuş 18 2
  • Mehmet Güven: Devlet büyükleri her zaman sıkı korunmalıdır. 17 0 Yanıtla
    Remzi Simdi: Devlet büyükleri dürüst ahlaklı yapıcı olursa halkın arasında bisikletle dolaşır yok çalarsa çırparsa liyakatsız olursa zulm ederse 7 katlı zırha da bürünse nafile 12 22
  • V. A.: Yuh 3 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Darısı …. 1 1 Yanıtla
  • Behzat: geçmiş olsun 1 0 Yanıtla
  • Ankara null: cok iyi olmus ohhh 0 1 Yanıtla

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