Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor - Son Dakika
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Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor

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Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonundan sona erecek olan ve siyah-beyazlı takımla yaptığı sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç alamayan Cenk Tosun için ezeli rakip Fenerbahçe devreye girdi. Sarı-lacivertliler, sezonun sona ermesiyle birlikte boşa çıkacak olan tecrübeli golcüyü alternatif olarak kadrosuna katmak istiyor.

15.05.2024 16:59
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Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Cenk Tosun, henüz siyah-beyazlı yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadı. Görüşmelerden sonuç alınmazsa bedavaya gidecek olan Cenk için ezeli rakip devreye girdi.

FENERBAHÇE DEVREDE

Sözcü'de yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin yerli golcü adayı Cenk Tosun. Beşiktaş ile bitecek sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşmaya varamayan 'Tosun Paşa' ile Fenerbahçe ilgileniyor. 32 yaşındaki milli yıldız, forvet hattına alternatif olarak düşünülüyor.

Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor

SEZON PERFORMANSI

Cenk Tosun, kötü bir sezon geçiren Beşiktaş'ta bu sezon tüm kulvarlarda 26'sı ilk 11 olmak üzere 45 maçta sahaya çıktı. Tecrübeli golcü, bu maçlarda takımına 11 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe, Cenk Tosun, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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