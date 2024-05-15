Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık - Son Dakika
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Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık

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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, adaylığını açıkladığı basın toplantısında 2018'de mevcut başkan Ali Koç'a kaybettiği seçim hakkında "Kaybettik, üzgündük, eve gittik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık" ifadelerini kullandı. Yıldırım'ın bu sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

15.05.2024 15:50
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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın, adaylığını açıkladığı basın toplantısı sert ve iddialı konuşmaların yanı sıra ilginç anlara da sahne oldu.

"İKİ KADEH VİSKİ ÇEKTİK, RAHATLADIK"

2018'de mevcut başkan Ali Koç'a kaybettiği seçim hakkında konuşan Yıldırım, Ali Koç'a kaybettim. Vay efendim, garajdan gitmişim. Havadan mı gideyim? Arabam garajdaydı. Kaybettik, üzgündük, eve gittik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM OLDU

Aziz Yıldırım'ın bu sözleri sosyal medyada gündem olurken, basın toplantısının gerçekleştirildiği salonda alkışlar ve gülüşmelerle karşılandı.

Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık

2018 FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMLERİ

Sarı-lacivertli takımın 2018 yılında gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde Ali Koç, 1998 yılından bu yana başkanlık görevini yürüten Aziz Yıldırım'ı geride bırakarak Fenerbahçe'nin 37. başkanı olmuştu. Geçerli sayılan 20 bin 736 oy arasında Ali Koç'a çıkan oy 16 bin 92 olurken, Aziz Yıldırım ise 4 bin 644 oy alabilmişti.

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Son Dakika Spor Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • cemal aslan: Klüp Aziz Yıldırımın bıraktığı noktadan çok geride. Vizyon, misyon, mücadele, ağırlık, başarı kalmadı artık. Spordan başka herşey var. 0 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık - Son Dakika
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