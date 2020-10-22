PayPal açıklamasıyla Bİtcoin 2,500 doları aştı

ABD merkezli, internet üzerinden çalışan online ödeme sistemi PayPal'ın, kendi sistemlerinin kullanılarak kripto para transferlerine izin vereceğini açıklamasının ardından gelen alımlarla, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 12,500 doları da aştı.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4.64 artışla 12,757 dolara çıktı ve toplam piyasa hacmi 236.29 milyar dolar ile 230 milyar doları da aştı.