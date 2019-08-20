Pazar bulamayan siyez, çiftçileri üzdü

Pazar bulamayan siyez, çiftçileri üzdü Hasadı yapılan siyez, pazar bulamayınca tarlada kaldıKASTAMONU - Kastamonu'da geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak anılan siyez buğdayının hasadı devam ediyor.

Pazar bulamayan siyez, çiftçileri üzdü

Hasadı yapılan siyez, pazar bulamayınca tarlada kaldı

KASTAMONU - Kastamonu'da geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak anılan siyez buğdayının hasadı devam ediyor. Pazar bulamayan siyez buğdayı satılamayınca tarlada kaldı.

Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak anılan siyez buğdayının hasadı devam ediyor. Seydiler'de yaklaşık 15 bin dönüm alana ekilen siyez buğdayı, satılamayınca hasadın ardından tarlada kaldı. Kastamonu'da coğrafi işaret alan siyez, başka illerde de ekilmeye başlanınca Kastamonulu çiftçinin elinde kaldı. Hasadı yapılan siyez buğdayı, satılamayınca tarlada kaldı. Siyez buğdayına talebin artmasına rağmen çok fazla alanda siyezin ekildiğini ve bu yüzden de pazar sorunu yaşadıklarını kaydetti.

"Siyezin pazarlanmasında problemler yaşanmaya başlandı"

Siyezin geçmişinin 10 bin yıl öncesine dayandığı ve genetiği bugüne kadar değişmeden gelen çok tarihi ve sağlıklı bir ürün olduğunu söyleyen Seydiler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Orhan Çanakçı, "Siyez, geçmişi 10 bin yıl önceye dayanan ve genetiği bugüne kadar değişmeden gelen çok tarihi ve sağlıklı bir üründür. Bu nedenle de son yıllarda büyük bir rağbet görmüştür" dedi.

Kastamonu'da 2018 yılında 40 bin dönüm alanda siyezin ekildiğini belirten Çanakçı, "İlimizde 2018 yılı üretim sezonunda yaklaşık 40 bin dönüm alanda, ilçemizde de yaklaşık 20 bin dönüm alanda siyez üretimi yapıldı. Bu yılda ilçemizdeki siyez üretimi yaklaşık 15 bin dönümdür. Geçtiğimiz yıla göre tahmini 5 bin dönümlük bir düşüş var. Bunun sebebi ise siyez bitkisinin faydaları tüketicilerimiz tarafından anlaşıldığı için ülkemizin her yerinde deneme üretimleri yapıldı. Bu yılda büyük oranda üretimi yapıldığı için pazarlamada biraz problemler yaşanmaya başlandı. Ama ben şuna inanıyorum, bizim ilçemiz iklim olarak siyezin ilk başlangıç bölgeleri olduğu için ben yetiştiricilerimizin özellikle siyez alırken menşeine dikkat etmeleri gerekiyor. Kastamonu için coğrafi işaret alınmış bir ürün için Kastamonu menşeli ürünleri tercih etmeleri gerekiyor, bunları da almalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

"Siyezi satamadık, elimizde kaldı"

Seydiler'de 10 yıldır siyez üretimi yaptığını ifade eden çiftçi Mehmet Doğan da, "10 yıldır siyezi ekiyorum. Benim 150 dönüm yerim vardı, bunun hepsine siyez ektim. Şimdi yerim yeterli gelmediği için 200 dönüm daha yer kiralayıp oraya da siyez ektim. Kendi evimizde de siyezi tüketiyoruz, ayrıca bunun ticaretini de yapıyoruz. Herkese siyezi tavsiye ediyoruz sağlık açısından, çünkü siyez çok sağlıklı bir ürün. Diğer buğday ürünlerine karşı politeni çok düşük bir ürün siyez. Bu yüzden sağlıklı bir ürün olduğu için herkese tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bu siyezi satamadıklarını ve ellerinde kaldığını belirten Doğan, şöyle konuştu: "Biz, daha kaliteli bir ürün elde etmek, daha iyi bir fiyata satmayı istiyoruz. Emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Bu yılda özellikle pazar sorunu da yaşıyoruz. Siyezi satamadık, elimizde kaldı"

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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