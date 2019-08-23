Pazar günü ve 30 Ağustos'da 4 cadde trafiğe kapatılacak

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, 25 Ağustos Pazar günü Cumhuriyet Bayramı provası, 30 Ağustos Cuma günü ise kutlamalar dolayısıyla 4 caddenin trafiğe kapatılacağını bildirdi.



Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:



"25 Ağustos 2019 Pazar günü saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanında yapılacak genel prova ile 30 Ağustos 2019 Cuma günü Bayram Töreninde; saat 09.15'ten itibaren Cumhuriyet Meydanının (Park Bulvarı, Seyyid Burhanettin Bulvarı, Sivas Caddesi ve İstasyon Caddesi) trafiğe kapatılacaktır." - KAYSERİ