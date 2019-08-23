Pazar günü ve 30 Ağustos'da 4 cadde trafiğe kapatılacak
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Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, 25 Ağustos Pazar günü Cumhuriyet Bayramı provası, 30 Ağustos Cuma günü ise kutlamalar dolayısıyla 4 caddenin trafiğe kapatılacağını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:23 Kaynak: İHA
Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, 25 Ağustos Pazar günü Cumhuriyet Bayramı provası, 30 Ağustos Cuma günü ise kutlamalar dolayısıyla 4 caddenin trafiğe kapatılacağını bildirdi.
Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"25 Ağustos 2019 Pazar günü saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanında yapılacak genel prova ile 30 Ağustos 2019 Cuma günü Bayram Töreninde; saat 09.15'ten itibaren Cumhuriyet Meydanının (Park Bulvarı, Seyyid Burhanettin Bulvarı, Sivas Caddesi ve İstasyon Caddesi) trafiğe kapatılacaktır." - KAYSERİ
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