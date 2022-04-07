PAZAR YERİNİN YIKIMINA KARŞI ÇIKANLARA POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHELE ETTİ - Son Dakika

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ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde yıkım kararı alınan pazar yerine belediyeye ait iş makinelerinin girişini engelleyen pazarcılara polis müdahale etti. Polisin biber gazı kullanmasıya fenalaşan pazarcı hastaneye götürüldü.

Korkuteli'nde Turgut Manavoğlu Kapalı Pazar Yeri'ne dayanıksız yapı olduğu gerekçesiyle 'çürük raporu' verilmesine itirazlar üzerine açılan dava Konya Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme kararı sonrası Korkuteli Belediyesi tarafından yıkım çalışması başlatıldı. Sabah saatlerinde iş makineleriyle pazar yerine gelen ekiplere, pazarcılar ve ilçede yaşayanlar tepki gösterdi.

Tepkiler üzerine bölgeye polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Pazarcılar ve vatandaşlar yıkımın gerçekleşmemesi için pazar alanında toplandı. İş makinesi önünde oturan, çevresinde insan zinciri oluşturan vatandaşlar ve pazarcılar, ekiplerin pazar alanına girişini engelledi. Bunun üzerine polisle vatandaşlar arasında arbade yaşandı. Polis yıkım kararını belirterek, pazar alanında toplananların dağılması ve iş makinelerinin çevresinden uzaklaşması yönünde uyarı yaptı. Yıkıma karşı çıkan Korkuteli Belediyesi'nde AK Parti, CHP, Saadet Partisi, İYİ Partili meclis üyeleri de vatandaşlara destek verdi.

AK Parti İlçe Başkanı Kemal Sancaktar ve bazı meclis üyeleri iş makinesinin üzerine çıkarak, yıkım kararına tepki gösterdi. Pazar alanında toplananların dağılmaması üzerine polis, müdahale etti. Kalkanlarla pazarcıları dağıtmaya çalışan polis, müdahele sırasında biber gazı kullandı. Yıkıma karşı çıkan pazarcılardan biri fenalaştı. Bunun üzerine partililerin ve vatandaşların tepkisiyle polis müdaheleyi sonlandırdı. Biber gazından fenalaşan pazarcıya sağlık ekipleri kontrol ederek, hastaneye götürdü. Hafif etkilenenlere de çevredekiler yardım etti.

Polisin müdahaleyi durdurmasınını ardından yıkıma karşı çıkanlar pazar alanında bekleyişinin sürdürerek, oturma eylemi yaptı.Yakıma karşı çıkanların dağılmasını isteyen polis de güvenlik amacıyla pazar alanı çevresinde bekleyişini sürdürüyor.