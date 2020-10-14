Pazar yerlerinde terazi denetimi - Son Dakika

Pazar yerlerinde terazi denetimi

14.10.2020 14:33
Pazar yerlerinde terazi denetimi, System.String[]

Samsun'da, İlkadım Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri pazar yerlerinde terazi denetimi yaptı.

Samsun'da, İlkadım Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri pazar yerlerinde terazi denetimi yaptı.

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince terazi denetimi, etiket denetimi ve semt pazarcıların pazar standartlarına uygun hareket edip etmediklerini kontrol etti. Ekipler, terazilerin tezgah önlerinde vatandaşın görebileceği konumda olması, etiketlerdeki rakamların anlaşılır olması gibi kurallar hakkında incelemelerde bulundu. Zabıta ekipleri yaptıkları tüm uyarılara rağmen fiyat etiketi olmadan satış yapan esnaf ve pazarcı esnafına para cezası verileceği konusunda uyardı. Ekipler pazarcı esnafların terazilerini de denetleyerek, beyanname kontrolü yanında, mühür zamanı gelmiş terazilerin kontrolleri, ayar kontrolleri gibi işlemleri de gerçekleştirdiler. Kadifekale pazarında gerçekleşen denetimlerde kurallara uygun satış yapan pazar esnafı ve alışverişe çıkan vatandaşlar, denetimlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdiler.

"Vatandaşlarımızın mağdur olmamasını istiyoruz"

Zabıta ekiplerinin ilçe pazarı ve marketlerde fiyat etiket ve terazi denetimlerini aralıksız sürdüreceğini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Halkımızın kanunlar çerçevesinde güven ve huzurla alışverişlerini yapabilmeleri için fiyat etiket, son kullanma tarihleri kontrol, terazi denetimleri gibi işlemler ekiplerimizce büyük bir titizlikle devam ettirilecektir. Hem esnaflarımızın hem vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına yapılan bu denetimler hijyen ve güvenlik adına üretici esnaflarımız genelinde de yapılacaktır" dedi. - SAMSUN

Pazar yerlerinde terazi denetimi
Pazar yerlerinde terazi denetimi
Pazar yerlerinde terazi denetimi

İlkadım Belediyesi, İlkadım, Samsun, Pazar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pazar yerlerinde terazi denetimi - Son Dakika

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