Pazara 625 Bin Ton Fındık İndi
2 gün önce
Türkiye'de, 2018-2019 sezonunun ilk 5 ayında, üreticiler serbest piyasa ve Toprak Mahsulleri Ofisine yaklaşık 625 bin kabuklu fındık sattı.
Türkiye
'de, 2018-2019 sezonunun ilk 5 ayında, üreticiler serbest piyasa ve Toprak Mahsulleri Ofisine yaklaşık 625 bin kabuklu fındık sattı. Ordu
Ticaret Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamada, üreticiden, tüccara ve TMO'ya en fazla fındık satışının Sakarya
'da gerçekleştirildiği belirtildi.
Sakarya'da üreticiler tarafından 130 bin 901 ton fındık satışı yapıldığı ifade edilen açıklamada, bu ili 115 bin 230 tonla Düzce
, 107 bin 621 tonla Ordu'nun izlediği kaydedildi. Giresun
'da serbest piyasa ve TMO'ya 70 bin 970 ton, Çarşamba
'da 58 bin 296 ton fındığın satıldığı bildirilen açıklamaya göre, diğer il ve ilçelerde pazara indirilen fındık miktarları şöyle:
"Trabzon
44 bin 690 ton, Ünye
41 bin 852 ton, Fatsa
15 bin 344 ton, Akyazı
11 bin 716 ton, Samsun
11 bin 603 ton, Terme
9 bin 969 ton, Rize
3 bin 238 ton, Bafra
2 bin 432 ton, Kastamonu
172 ton, Tokat
443 ton ve İstanbul
558 ton."
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:25 Kaynak: AA
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