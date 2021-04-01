Pazarcılarla manav çalışanları arasında çıkan kavgada iş yerinde hasar oluştu (2) - Son Dakika

Sivas'ta pazarcılarla manav çalışanları arasında çıkan kavga nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.

Alibaba Mahallesi'nde kurulan semt pazarının esnafı, çevredeki manavda çalışanlarla henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine çevik kuvvet ile çeşitli birimlerden çok sayıda polis yönlendirildi.

Polisin müdahalesiyle kavga eden taraflar ayrıldı, olayda manavdaki tezgahlar zarar gördü.

Şikayetçi olan manav çalışanları, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.