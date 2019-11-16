Pazarda fiyatlar ucuz, talep az

Samsun semt pazarlarında fiyatların uygun olmasına rağmen talep beklenilen düzeyde değil.



İlkadım ilçesi Ağabali Caddesi üzerinde kurulan semt pazarındaki fiyatlarda Kasım ayında gözle görülür bir değişim yaşanmadı. Meyvelerde taban fiyatları mandalina 2,50 TL, elma 3,50 TL, ayva 4 TL, limon 2 TL, armut ise 2 TL olarak şekillendi. Meyvede en yüksek fiyat 7 TL ile muz ve 5 TL ile üzümde. Sebzelerde de son durum tarla sonu hasadından bu yana pek değişmedi. Her mevsimin sebzesi patates 1,50 TL, soğan 1,50 TL, havuç 2 TL, biber ise 3 TL fiyatla satışa sunuldu. Sebzenin en yüksek fiyatı 4 TL ile salatalıkta iken domates de 3 TL ile pazardaki yerini aldı.



Pazarcılar fiyatların düşük seyrettiğini fakat vatandaş ilgisinin bekledikleri düzeyde olmadığını söyledi. Emekli memur ve aynı zamanda Kıbrıs Gazisi olan Fahri Çamur, fiyatların gayet uygun olduğunu, meyve sebze almakta sıkıntı çekmediğini ifade etti. Çamur, "Biber, patlıcan, hasat sonu olan sebzeler var seradan sebzeler var. Fiyatlar uygun, geçen sene 5 TL soğan patatese vermiştik, şimdi 1,50 TL'ye aldım. Sebze meyve bol, patates soğan bol, rahatlıkla alışverişimi yapabiliyorum" dedi.



"Talepte artma değil azalma var"



Pazarcı Ömer Sevilli de geçen sene fiyatların pahalı olduğunu, bu sene fiyatların çok iyi olduğunu belirterek, "Malzeme sebze bol olunca fiyatlar ucuz oluyor ama az olunca pahalı oluyor. Soğan bu sene bol 1,50 TL, patates de bol. Talepte artma değil azalma var" diye konuştu.



"Havalar sıcak, kışlık sebzeye talep az"



Satışların durgun olduğunu ifade eden Bafralı pazarcı Şaban Köksal ise, "Havalar sıcak olduğundan vatandaş yeşilliğe talep etmiyor. Havalar soğuk olacak karlı olacak vatandaş öyle yeşilliğe talep edecek. Havaların sıcaklığı meyveyi çok etkilemiyor fakat sebzeyi çok etkiliyor. Mesela lahana sıcak olduğu zaman satılmıyor. Bu sene fiyatlar pahalı olmaz, her şey bol. Vatandaşın pazara gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN