Pazarspor, Bulancakspor'u 1-0 Yenerek 3 Puan Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Pazarspor, Bulancakspor'u 1-0 Yenerek 3 Puan Aldı

Pazarspor, Bulancakspor\'u 1-0 Yenerek 3 Puan Aldı
19.01.2026 00:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig'de Pazarspor, 1926 Bulancakspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın tek golü Ahmet Taşdemir'den geldi.

TFF 3. Lig'in 17. haftasında Pazarspor, sahasında 1926 Bulancakspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Pazar İlçe

Hakemler: Furkan Sarıoğlan, Okan Delier, Hakan Furkan Tiraki

Pazarspor: Ahmet Çağrı Güney, Bekir Mustafa Meral, Gökmen Aydoğdu, Emre Akgün, Eren Türkkal, Erhan Şengül, Serhat Hazır (Enes Tonyalı dk. 90), Musa Orak (Mehmet Can Davarcıoğlu dk. 76), Cengiz Özuslu (Niyazi Kılıç dk. 87), Ahmet Taşdemir (İbrahim Metin dk. 88), Ali Alperen Çelik

1926 Bulancakspor: Tunahan Dikişci, İsmail Kayalı, Yunus Emre Yalçın, Ataberk Gök, Mertkan Cengiz (Emircan Birinci dk. 82), Soner Özdemir (Arda Akgül dk. 46), Hüseyin Can Şavur, Abdullah Yıldızer, Gökay Eser, Nurettin Küçükdeniz, Ahmet Can Özdemir

Gol: Ahmet Taşdemir (dk. 6) (Pazarspor)

Sarı kartlar: Ali, Bekir Mustafa, Emre (Pazarspor) - RİZE

Kaynak: İHA

Ahmet Taşdemir, Yerel Haberler, Pazarspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pazarspor, Bulancakspor'u 1-0 Yenerek 3 Puan Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat Radar cezalarında yeni dönem Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem
Macron ve Barzani arasında Suriye görüşmesi Macron ve Barzani arasında Suriye görüşmesi
Portekiz’de cumhurbaşkanı adayından sıra dışı vaatler: Herkese Ferrari verilecek musluklardan şarap akacak Portekiz'de cumhurbaşkanı adayından sıra dışı vaatler: Herkese Ferrari verilecek musluklardan şarap akacak
Manisa’da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu Manisa'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Fenerbahçe’nin yıldızı Talisca’dan 5 yıllık sevgilisine romantik evlilik teklifi Fenerbahçe'nin yıldızı Talisca'dan 5 yıllık sevgilisine romantik evlilik teklifi
Uşak’ta çöpte bebek cesedi bulundu, aileye dair gerçek herkesi şaşırttı Uşak'ta çöpte bebek cesedi bulundu, aileye dair gerçek herkesi şaşırttı

00:59
Yıllarca unutulmayacak final Sahadan çekildiler, geri döndüler, 9024’te penaltı kurtarıp şampiyon oldular
Yıllarca unutulmayacak final! Sahadan çekildiler, geri döndüler, 90+24'te penaltı kurtarıp şampiyon oldular
00:17
Suriye hükümeti ile imzalanan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının ardından ilk kez konuşan terör örgütü YPGSDG elebaşı Mazlum Abdi, “Kazanımlarımızı korumak için elimizden geleni yapacağız. Bölgemizin özel statüsünü koruyacağız. Bunun için gücümüz de var“ dedi.
Suriye hükümeti ile imzalanan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının ardından ilk kez konuşan terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi, "Kazanımlarımızı korumak için elimizden geleni yapacağız. Bölgemizin özel statüsünü koruyacağız. Bunun için gücümüz de var" dedi.
00:09
Afrika Kupası finalinde olay 908’de verilen penaltı sonrası önce sahadan çekildiler, ardından geri döndüler
Afrika Kupası finalinde olay! 90+8'de verilen penaltı sonrası önce sahadan çekildiler, ardından geri döndüler
23:31
Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik temas Ahmed Şara ile görüştü
Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Ahmed Şara ile görüştü
22:13
Esra Erol’daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
21:51
Türkiye’den Suriye’deki ateşkese ilk yorum: Suriye’nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz
Türkiye'den Suriye'deki ateşkese ilk yorum: Suriye'nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 01:15:43. #7.11#
SON DAKİKA: Pazarspor, Bulancakspor'u 1-0 Yenerek 3 Puan Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.