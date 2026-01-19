Pazarspor, Bulancakspor\'u 1-0 Yenerek 3 Puan Aldı

TFF 3. Lig'in 17. haftasında Pazarspor, sahasında 1926 Bulancakspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Pazar İlçe
Hakemler: Furkan Sarıoğlan, Okan Delier, Hakan Furkan Tiraki
Pazarspor: Ahmet Çağrı Güney, Bekir Mustafa Meral, Gökmen Aydoğdu, Emre Akgün, Eren Türkkal, Erhan Şengül, Serhat Hazır (Enes Tonyalı dk. 90), Musa Orak (Mehmet Can Davarcıoğlu dk. 76), Cengiz Özuslu (Niyazi Kılıç dk. 87), Ahmet Taşdemir (İbrahim Metin dk. 88), Ali Alperen Çelik
1926 Bulancakspor: Tunahan Dikişci, İsmail Kayalı, Yunus Emre Yalçın, Ataberk Gök, Mertkan Cengiz (Emircan Birinci dk. 82), Soner Özdemir (Arda Akgül dk. 46), Hüseyin Can Şavur, Abdullah Yıldızer, Gökay Eser, Nurettin Küçükdeniz, Ahmet Can Özdemir
Gol: Ahmet Taşdemir (dk. 6) (Pazarspor)
Sarı kartlar: Ali, Bekir Mustafa, Emre (Pazarspor) - RİZE
