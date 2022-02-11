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Pazaryeri Belediyesi meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Pazaryeri Belediyesi meclis toplantısı yapıldı

11.02.2022 15:17
Pazaryeri Belediyesi meclis toplantısı yapıldı

Pazaryeri Belediyesi şubat ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yapıldı.

Pazaryeri Belediyesi şubat ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yapıldı.

Belediye Meclis Salonunda, 7 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, zabıta ve itfaiye personelinin fazla çalışma ücretleri, meclis üyelerinin huzur hakkı, Plan Bütçe Komisyonu raporu, vatandaşlardan gelen dilekçeler gibi konular oy birliğiyle kabul edildi.

2022 yılının şubat ayı toplantısını yaptıklarını ifade eden Tekin, ilçe yararına olan işlerde birlik ve beraberlik içinde hareket eden meclis üyelerine teşekkür etti.

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Zekiye Tekin, Pazaryeri, İtfaiye, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pazaryeri Belediyesi meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika


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