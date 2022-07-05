Pazaryeri Kaymakamı Altay, LGS sınavında ilçe birincisi olan öğrenciyi ödüllendirdi

Fen Lisesine yerleşme hakkı elde eden Yalçın'ı makamında kabul eden Altay, öğrenciye hediye verip başarısından dolayı kutladı.

Bilecik 'in Pazaryeri ilçesi Kaymakamı Ferhat Altay , Liselere Geçiş Sistemi ( LGS ) kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavda ilçe birincisi olan Serdar Yalçın'ı kabul etti.

Kaynak: AA

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