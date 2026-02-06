Pazaryeri Meclisi Toplantısı Gerçekleşti

Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi şubat ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yapıldı.

Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda, 7 gündem maddesi görüşüldü. 2026 yılı zabıta ve itfaiye personelinin fazla mesai ve meclis üyelerinin huzur hakkı ücretleri, İmar Komisyonu'ndaki vatandaşların dilekçeleri görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Tekin, yaptığı açıklamada, alınan kararaların hayırlı olmasını dileyerek meclis üyelerine teşekkür etti.