Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde 2. Dart Şampiyonası
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Pazaryeri'nde 2. Dart Şampiyonası

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bu yıl 2.'si düzenlenecek olan 15 Temmuz Dart Şampiyonası için kayıtlar başladı.

Pazaryeri'nde 2. Dart Şampiyonası, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bu yıl 2.'si düzenlenecek olan 15 Temmuz Dart Şampiyonası için kayıtlar başladı.

Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen 'Şehit Zafer Koyuncu 2. Dart Turnuvası', 15 Temmuz Pazartesi günü saat 13.00'te Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulunda yapılacak. Turnuvaya 2010 yılından büyük olan herkesin katılabileceği duyuruldu. Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sedat Büyük yaptığı açıklamada, "Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi ve Spor Kulübü tarafından düzenlenmiş olan turnuvaya Bilecik ve Eskişehir illerindeki sporcular ve kulüpler katılabileceklerdir. Sporcu lisansı zorunlu olmayıp katılmak isteyen, doğum yılı 2010 yılından büyük olan herkes bu turnuvaya katılabilecektir. 15 Temmuz Dart Şampiyonası 15 Temmuz Pazartesi günü saat 13'te başlayacak ve turnuvanın ödülleri saat 20'de Pazaryeri Hükümet Konağı önünde yapılacak törenle verilecektir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:48 Kaynak: İHA
Pazaryeri, Bilecik, Yaşam
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