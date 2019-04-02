Pazaryeri'nde Başkan Seçilen Zekiye Tekin'e Tebrik Kuyruğu

BİLECİK'in Pazaryeri ilçesinde, belediyede özel kalem müdürüyken yeri değiştirilen Zekiye Tekin (41), bu duruma tepki gösterip, bağımsız olarak katıldığı seçimlerde belediye başkanı seçildi.

BİLECİK'in Pazaryeri ilçesinde, belediyede özel kalem müdürüyken yeri değiştirilen Zekiye Tekin (41), bu duruma tepki gösterip, bağımsız olarak katıldığı seçimlerde belediye başkanı seçildi. Başkanlık makamına oturan Tekin'e ilçedeki kadınlar yoğun ilgi gösterip destek olurken, odası tebrik çiçekleriyle doldu.



Bilecik'in 11 bin nüfuslu Pazaryeri ilçesinde oturan Zekiye Tekin, 2004 yılında sekreter olarak girdiği belediyede Özel Kalem Müdürlüğü görevine kadar yükseldi. Geçen yaz bu görevinden alınan Tekin, şikayetlerin dinlendiği masada çalıştırılmaya başlandı. Bu duruma tepki gösteren Tekin, belediyeye başkan olmak istedi. 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri için AK Parti'ye aday adaylığı başvurusu yaptı. Ancak aday gösterilmeyen Tekin, bağımsız aday olmaya karar verdi. Seçim çalışmalarına başlayan Tekin, sokak sokak gezerek konuşmalar yaptı ve projelerini anlattı. Seçimlerde annesiyle birlikte oyunu kullanan Zekiye Tekin, 17 sandığın açılmasının ardından seçimlerde 1596 oy alarak belediye başkanlığını kazandı.



Bağımsız olarak katıldığı seçimlerden zaferle çıkan Zekiye Tekin, başkanlık koltuğuna oturdu. Özellikle ilçedeki kadınların yoğun desteğini alan Tekin'in odası da tebrik edenlerin çiçekleriyle doldu.



Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, büyük destek görmesinin kendisini çok mutlu ettiğini ifade ederek siyasi partilerden de transfer teklifleri almaya başladığını söyledi.



Hemen projelerini uygulamaya başlayacağını anlatan Tekin, "Haber olduktan sonra özellikle sosyal medya üzerinden kadınların büyük desteğini gördüm. Makam odası kadınların getirdiği tebrik çiçekleriyle doldu. Herkese çok teşekkür ederim. Seçim öncesinde, sonrasında kadınlar hep yanımda oldu. Ben bu ilgiden çok memnunum, kadınların bana sahip çıkması güzel bir duygu. İlk yapmak istediğim proje kadın danışma merkezi kurmak. Bu merkezin hedefi de ilçedeki kadınların hem ekonomiye hem de kendi ailelerine katkı sağlaması olacak. İlçemizde doğal güzelliklerimiz var, buralarda tesisler kurarak potansiyeli geliştirmek istiyoruz" diye konuştu.



- Bilecik

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