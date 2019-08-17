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Pazaryeri'nde çiftçiler endişeli

4 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde başlayan şiddetli ve sağanak yağmur çiftçileri endişelendiriyorPazaryeri Belediyesi tarafından dün gün boyunca vatandaşlara şiddetli ve sağanak yağmur uyarısı yapılarak ani su baskınlarına karşı uyarılmıştı.

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde başlayan şiddetli ve sağanak yağmur çiftçileri endişelendiriyor

Pazaryeri Belediyesi tarafından dün gün boyunca vatandaşlara şiddetli ve sağanak yağmur uyarısı yapılarak ani su baskınlarına karşı uyarılmıştı. Bugün şiddetli ve sağanak yağmur yüzünü gösterirken, bazı çiftçiler ise yağmurun etkisinin çok olduğunu belirterek mahsullerinin zarar görmesinden endişe duyduklarını belirtti. Pazaryeri ilçesinde şu an hala hasadı devam eden Pazaryeri Boncuk fasulyesi ve hasadına yeni başlanan şerbetçi otu üreticileri, ürünlerinin şiddetli yağmurdan zarar görmesinden endişelendi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ise şiddetli sağanak yağmurun ilçe merkezinde alınan tedbirler sorun teşkil etmediğini belirterek, "İlçemizde alınan önlemler sayesinde yağan şiddetli yağmur nedeni ile olumsuz bir su baskını yaşamadık. Belediye personeli ekip arkadaşlarımız ilçede bulunan ana arter ve ara sokaklarda bulunan rögarlarda dün temizlik çalışması yapmıştı. Aldığımız önlemler ile ilçemizde ara sokaklarda yağan şiddetli yağmur sonucu su baskınları yaşanmadı" ifadesini kullandı - BİLECİK
Pazaryeri, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:48 Kaynak: İHA
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