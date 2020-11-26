Pazaryeri'nde kadınlara KADES hakkında bilgi verildi - Son Dakika

Pazaryeri'nde kadınlara KADES hakkında bilgi verildi

26.11.2020 11:14
Pazaryeri'nde kadınlara KADES hakkında bilgi verildi, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında Psikolog Berna Belen tarafından eğitim verildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında Psikolog Berna Belen tarafından eğitim verildi.

Halk Eğitim Merkezi Toplantı salonunda gerçekleşen eğitim seminerine İlçe Kaymakamı Berker Çırak ve ilçe protokolü katıldı. Toplumsal farkındalığın artırılması, koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi kapsamında düzenlenen seminerde Psikolog Berna Belen tarafından KADES uygulamasının tanıtıldı. Ardından polis ekipler ilçede kadına yönelik şiddetin farkındalığın artırılmasına yönelik stant açılarak, kadınlara KADES hakkında bilgi verildi. - BİLECİK

Pazaryeri'nde kadınlara KADES hakkında bilgi verildi
Pazaryeri'nde kadınlara KADES hakkında bilgi verildi
Pazaryeri'nde kadınlara KADES hakkında bilgi verildi
Pazaryeri'nde kadınlara KADES hakkında bilgi verildi

Pazaryeri, Bilecik, Kadın, Belen, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pazaryeri'nde kadınlara KADES hakkında bilgi verildi - Son Dakika


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