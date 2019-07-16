Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde 'Şehit Zafer Koyuncu 2. Dart Turnuvası' sona erdi
Son Dakika Yaşam Haber

Pazaryeri'nde 'Şehit Zafer Koyuncu 2. Dart Turnuvası' sona erdi

3 saat önce

Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi'nce 15 Temmuz dolayısı ile düzenlenen "Şehit Zafer Koyuncu 2. Dart turnuvası sona erdi.

Pazaryeri'nde 'Şehit Zafer Koyuncu 2. Dart Turnuvası' sona erdi, System.String[]
Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi'nce 15 Temmuz dolayısı ile düzenlenen "Şehit Zafer Koyuncu 2. Dart turnuvası sona erdi.

Pazaryeri Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen turnuvaya Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven, Pazaryeri Belediye başkanı Zekiye Tekin, İlçe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdür vekili İslam Özkul, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sedat Büyük katılarak destek verdiler. Yarışmaya, Eskişehir, Bilecik, Bozüyük ve Pazaryeri'nden Dart sporuna gönül veren 66 sporcu katıldı.

Turnuvada, Minik Kızlarda 1. Asude Kocaman, 2. Ecrin Vardar, 3. Ceylin Vardar ve Mira Ayaz, Minik Erkeklerde 1. Melih Ağırbaş, 2. Barış Arzular, 3. Celil Çağrı Erol ve Alperen Kahya dereceye girdiler. Yıldız Kızlarda ise 1. Melisa Ağırbaş, 2. Zeynep Gül Kılıç, 3. Nisa İmran Torun ve Eslem Eylül Kadıoğlu, Yıldız Erkeklerde 1. Furkan Çoşkun, 2. Alper Anıl Salon, 3. Yasin Ege Gurgil ve Melih Çetin, Genç Kızlarda 1. Haticegül Şimşek, 2. Fatmanur Gümüş, 3. Ayşegül Yavuz ve Bekira Kaya, Genç Erkeklerde 1. Onur Kuş, 2. Görkem Taylan, 3. Uğur Taşcı ve Burak Çetin, Büyük Kadınlarda 1. Merve Kartal, 2. Hatice Ayvaz, 3. Beyza Ünsal ve Aysel dereceye girerek madalya kazandılar.

Yarışmada derece yapanlara başarı belgeleri ve madalyaları hükümet binası önünde yapılan etkinlikte verdi. Yarışmada gönüllü olarak hakemlik yapan Antrenör Aydan Yavuz'a başarı belgesi ve madalyası Kaymakam Oray Güven tarafından verildi. - BİLECİK
Halk Eğitimi Merkezi, Pazaryeri, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuzey Irak ve Hakkari'den acı haber: 2 askerimiz şehit oldu Brandenburg Kapısı Önünde 251 Sembolik Şehit Tabutu İstanbul'da feci kaza! Minibüse çarpan otobüs, iş yerine girdi: 1 ölü, 3 yaralı Parçalı Ay Tutulması, yeni bir depremin habercisi olabilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 17:23:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde 'Şehit Zafer Koyuncu 2. Dart Turnuvası' sona erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]