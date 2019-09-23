Son Dakika Haberleri: Pazaryerispor ilk haftayı 3 puanla kapattı
Son Dakika Spor Haber

Pazaryerispor ilk haftayı 3 puanla kapattı

1 saat önce

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Pazaryerispor, yeni sezonun ilk maçında kendi sahasında galip gelmesini bildi.

Pazaryerispor ilk haftayı 3 puanla kapattı, System.String[]

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Pazaryerispor, yeni sezonun ilk maçında kendi sahasında galip gelmesini bildi.


Bilecik 1. Amatör Lig 1'inci hafta müsabakasından Pazaryerispor, Akpınarspor'u 2-0 yenerek lige 3 puanla başladı. Pazaryeri İlçe Stadı'nda oynanan müsabaka öncesi Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, iki takım futbolcu ve teknik heyetini tebrik ederek yeni sezonun dostluk içerisinde geçmesini diledi. Maça iyi başlayan Pazaryeri müsabakanın 22'nci dakikasında Emrah Yılmaz ile durumu 1-0'a getirdi. Bu golden sonra karşılıklı ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.


Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan ev sahibi ekip maçın 66'ıncı dakikasında Kadir Şentürk ile durumu 2-0'a getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın skoru olurken Pazaryerispor müsabakadan 3 puanla ayrıldı. - BİLECİK

Zekiye Tekin, Pazaryeri, Bilecik, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaraylı Marcao'nun eşi Pan Teixeira'dan sürpriz karar!
Levent Şahin tercihleriyle sınıfta kaldı! Cem Yılmaz'dan Fener Ol için ücretsiz gösteri! Yılmaz Vural'dan Fikret Orman'a transfer telefonu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 12:59:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pazaryerispor ilk haftayı 3 puanla kapattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]