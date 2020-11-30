PBoC: Çin dijital para birimi için daha yoğun çalışacak

PBoC) Başkanı Yi Gang Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "merkez bankası destekli dijital para"ya ilişkin araştırma ve geliştirme çalışmalarını yoğunlaştıracaklarını vurguladı.

Global times'ın haberine göre, aynı zamanda ülkenin Merkez Bankası olan PBoC'nin bu konudaki hazırlıkları kapsamında pilot testlerin belirli bir program kapsamında başlatacaklarını belirten Yi Gang, bir yandan da dijital para biriminin yasal çerçevesinin geliştirileceğini belirtti.