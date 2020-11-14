'Pedofil avı': Ölümle sonuçlanan olay sonrası Hollanda hükümetinden 'ava son verin' çağrısı - Son Dakika
BBC

'Pedofil avı': Ölümle sonuçlanan olay sonrası Hollanda hükümetinden 'ava son verin' çağrısı

14.11.2020 17:12
'Pedofil avı': Ölümle sonuçlanan olay sonrası Hollanda hükümetinden 'ava son verin' çağrısı, System.String[]

Hollanda'da pedofilleri cezalandırmak için bir araya gelen ve kendilerine "pedofil avcıları" adını veren grupların sayıları ve karıştıkları olayların giderek artması, hükümeti endişelendiriyor.

Hollanda'da pedofilleri cezalandırmak için bir araya gelen ve kendilerine "pedofil avcıları" adını veren grupların sayıları ve karıştıkları olayların giderek artması, hükümeti endişelendiriyor.

Ülkenin doğusundaki Arnhem kentinde, 15 yaşındaki bir erkek çocukla cinsel ilişkiye girmek istediği gerekçesiyle, pedofil avcıları tarafından dövülen 73 yaşındaki bir emekli öğretmenin ölümü üzerine hükümet, "pedofil avına son verilmesi" çağrısında bulundu.

Hollanda'da çocuklarla cinsel ilişki ve çocuk pornosunun serbest bırakılmasını savunan Yardımseverlik, Özgürlük ve Çeşitlilik Partisi'nin (PNVD) yeniden açılması, bu konudaki tartışma ve protestoları daha da artırdı.

Ülkenin hemen her köşesinde, çok sayıda "pedofil avcısı" grupları oluşturuldu. Savcılık, son aylarda pedofil avcılarının karıştığı 250'den fazla olayın meydana geldiğini açıkladı. Bu gruplardan bir kısmı, şiddet kullanmadan, sosyal medyayı da kullanarak pedofillerin kimliğinin ortaya çıkarılması için çalıştığını söylüyor. Bazıları ise, şiddet yoluyla pedofilleri kendileri cezalandırmayı yeğliyor.

Bu şiddet olaylarından sonuncusu, 2 hafta önce Arnhem kentinde yaşandı.

İnternette eşcinseller için olan bir çöpçatanlık sitesinde, 15 yaşındaki bir çocukla cinsel ilişkiye girmek için anlaşan 73 yaşındaki emekli bir öğretmen, buluşma noktasında pedofil avcısı grup tarafından karşılandı.

Sokak ortasında feci şekilde dövülen emekli öğretmen, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı.





3 hafta önce de benzer bir olay yaşandı

Arnhem'deki tek olay değil bu. Hollanda Televizyonu'na (NOS) göre, 3 hafta önce de, benzer bir olay yaşandı.

Sosyal medyada, reşit olmayan bir kız çocuğu rolü oynayan pedofil avcıları ile konuşan bir kişi, buluşma yeri olan parkta 5 kişi tarafından dövülerek, hastanelik edildi.

Son birkaç haftada Utrecht, Oss ve Tilburg'da pedofil avcıları tarafından dövülen çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı.

Hollanda polisi ise pedofil avcılığından rahatsız. Vatandaşla ilişkilerden sorumlu polis şefi Oscar Dors, pedofil avcılarının, polise yardımcı olduklarını düşündüklerini belirterek, "Ancak onların davranışları bize daha fazla iş çıkarıyor" dedi.

Polisin, ancak suçluluğu kanıtlanan kişileri tutukladığını vurgulayan Dors, "Suça yönelik araştırma genellikle zaman alır ve insanlar bunu görmez. O yüzden pedofil avını bırakın" çağrısında bulundu.





'Sorunların çözümüne katkı sağlamıyor'

NOS'a konuşan Başsavcı John Lucas da, pedofil avcılarının karıştığı olayların hızla tırmandığını ve bunun sorunların çözümüne katkı sağlamadığını söyledi.

Hollanda hükümeti de, artan şiddet olaylarından endişe duyuyor. Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Ferdinand Grapperhaus, Cuma günü bakanlar kurulu toplantısı sonrası, "pedofil avına son verilmesini" istedi.

Hollandalı Bakan, "Polis bazı suçların aydınlatılması konusunda halkın yardımına başvurabilir ama pedofil avcılarının kendilerini polis ve yargının yerine koymaları yanlış. Birisinin suçlu olduğunu düşünüyorsanız polise götürün" dedi.

Pedofil avcıları ise, bunu iyi bir amaç için yaptıklarını savunuyor. Polisin bu durumdan rahatsız olmasını eleştiren pedofil avcıları, amaçlarının yargı ve kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak ve çocukları korumak olduğunu söylüyor.

Sosyal medyadan örgütleniliyor

Utrcht bölgesinde etkili olan "Jagers 30" adlı gruptan Marcus, pedofiller konusunda sıkı araştırma yaptıklarını, yüzde 99 emin olduktan sonra harekete geçtiklerini belirtiyor. Marcus, sosyal medya aracılığıyla iletişime geçtikleri kişilerin pedofil olduğunu kanıtladıktan sonra polisi aradıklarını söylüyor.

Hollanda'daki pedofil avcılarının sayısı tam olarak bilinmiyor. Bu kişiler genellikle sosyal medya üzerinden örgütleniyor. Facebook'taki "Vaught", "PedohunterNL" ve "PedofielenJagersNederland" gibi sayfa ve grupların binlerce üyesi var.

Arnhem'de ölümle sonuçlanan olayla ilgili olarak 15 yaşındaki bir pedofil avcısının savunmasını üstlenen avukat Jamil Roethof, Gelderlander gazetesine yaptığı açıklamada, "pedofilleri avlama fikrinin" koronavirüs zamanlarındaki can sıkıntısından kaynaklandığını savundu.

'Pedofil avı': Ölümle sonuçlanan olay sonrası Hollanda hükümetinden 'ava son verin' çağrısı

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Son Dakika Dünya 'Pedofil avı': Ölümle sonuçlanan olay sonrası Hollanda hükümetinden 'ava son verin' çağrısı - Son Dakika Dünya

BBC

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