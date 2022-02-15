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Pegasus, IATA Travel Pass'i kullanan ilk hava yolları arasına girdi - Son Dakika

Pegasus, IATA Travel Pass'i kullanan ilk hava yolları arasına girdi

15.02.2022 10:17
Pegasus, IATA Travel Pass'i kullanan ilk hava yolları arasına girdi

Pegasus, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Travel Pass uygulamasının pilot çalışmalarını başarıyla tamamlayarak, IATA'ya üye olan ve dünyada bu uygulamayı yurt dışı uçuşlarında misafirlerinin kullanımına sunan ilk hava yolları arasında yer aldı.

Pegasus, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Travel Pass uygulamasının pilot çalışmalarını başarıyla tamamlayarak, IATA'ya üye olan ve dünyada bu uygulamayı yurt dışı uçuşlarında misafirlerinin kullanımına sunan ilk hava yolları arasında yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, IATA ile sözleşme imzalayarak IATA Travel Pass uygulamasını Türkiye'de pilot olarak başlatan ilk hava yolu olan Pegasus, pilot çalışmalarını başarıyla tamamlayarak dünyada bu uygulamayı yurt dışı uçuşlarında misafirlerinin kullanımına sunan ilk hava yolları arasında yer almayı başardı.

Misafirlerin Kovid-19 testi, aşı sertifikası gibi yurt dışı seyahatlerde gerekli sağlık belgelerini dijital olarak saklamasına ve yönetmesine olanak tanıyan IATA Travel Pass, Pegasus'un birçok ülkeye gerçekleştirilen yurt dışı uçuşlarında kullanılabiliyor. Pegasus misafirleri, ücretsiz olarak indirebilecekleri IATA Travel Pass uygulamasıyla, hava yolu seyahatlerine güvenle devam edebiliyor.

Sağlık bilgilerinin doğrulanmasını tek bir uygulamada birleştiren IATA Travel Pass uygulaması, misafirlerin Kovid-19 salgınına bağlı olarak değişkenlik gösteren ülke giriş koşullarını karşıladıklarını güvenli ve kolay bir şekilde doğrulamalarını sağlıyor. Sağlık verilerinin hassas doğası göz önünde bulundurularak tasarlanan uygulama kapsamında, veriler herhangi bir merkezi veri tabanı yerine misafirlerin kendi cep telefonlarında saklanıyor. Böylece misafirler, kişisel bilgilerinin paylaşımı üzerinde tam kontrole sahip oluyor.

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Togo Cumhuriyeti, Pegasus, Türkiye, Pilot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pegasus, IATA Travel Pass'i kullanan ilk hava yolları arasına girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pegasus, IATA Travel Pass'i kullanan ilk hava yolları arasına girdi - Son Dakika
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