Pegasus Hava Yolları, bölgesel gelişmeler nedeniyle bugün İran'ın çeşitli kentlerine icra etmeyi planladığı seferlerini yapmayacak.
Alınan bilgiye göre, şirket, İran'a bugün yapacağı seferlerini iptal etti.
Yarın yapılacak seferlerin durumuna ilişkin ise şirketten herhangi bir açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Güncel › Pegasus İran Seferlerini İptal Etti - Son Dakika
