Pegasus'tan Elazığ'a ek seferler - Son Dakika
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Pegasus'tan Elazığ'a ek seferler

6 saat önce

PEGASUS havayolları Elazığ'da meydana gelen deprem için ek seferler düzenledi.

Pegasus'tan Elazığ'a ek seferler, System.String[]
PEGASUS havayolları Elazığ'da meydana gelen deprem için ek seferler düzenledi.

Pegasus yetkililerinin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Elazığ'da meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralı ve evleri zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem bölgesine yönelik talebi karşılamak amacıyla ilave sefer planlamaları yapılmaktadır. Web sitemiz ve mobil uygulamamızdan takip edebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.


- İstanbul
Pegasus, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:37 Kaynak: DHA
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