Pegasus'tan Elazığ'a ek seferler - Son Dakika

Pegasus'tan Elazığ'a ek seferler
6 saat önce
PEGASUS havayolları Elazığ'da meydana gelen deprem için ek seferler düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:37 Kaynak: DHA
PEGASUS havayolları Elazığ
'da meydana gelen deprem için ek seferler düzenledi.
Pegasus yetkililerinin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Elazığ'da meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralı ve evleri zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem bölgesine yönelik talebi karşılamak amacıyla ilave sefer planlamaları yapılmaktadır. Web sitemiz ve mobil uygulamamızdan takip edebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.
- İstanbul
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