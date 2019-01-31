Son Dakika Haberleri: Pegasus'tan Seyahat Asistanı Programı

Pegasus'tan Seyahat Asistanı Programı

1 saat önce

PEGASUS Hava Yolları, misafirlerini seyahatleri boyunca bilgilendirerek yönlendirebilmek ve seyahat deneyimlerini kolaylaştırmak hedefiyle geliştirdiği Seyahat Asistanı Programı'nı hayata geçirdiğini açıkladı.

Pegasus'tan Seyahat Asistanı Programı, System.String[]
PEGASUS Hava Yolları, misafirlerini seyahatleri boyunca bilgilendirerek yönlendirebilmek ve seyahat deneyimlerini kolaylaştırmak hedefiyle geliştirdiği Seyahat Asistanı Programı'nı hayata geçirdiğini açıkladı.

Yeni Seyahat Asistanı Programı ile daha önce Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda SMS ile bilgilendirilmeye başlanan kapı bilgisi ve bagajın teslim alınacağı bant numarası bilgisine ek olarak, misafirler kendi iletişim bilgilerini vererek yakınlarına bilet aldığında uçağın ilgili alana indiği bilgisi, bebekli misafirler ve aktarmalı uçuşu olan misafirler için Sabiha Gökçen lokasyonunda yönlendirici bilgiler, Sabiha Gökçen çıkışlı ve online check-in yapmış misafirlere Express Bagaj kullanımı konusunda bilgilendirme yapılıyor.

Dijital dönüşümün Pegasus için misafirlerine sağladığı teknoloji ve çözüm önerilerini, seyahatlerinin her adımında onlara kolaylık ve hız sağlayacak şekilde sunmayı ve onlara her geçen gün iyileşen bir deneyim sunmayı kapsadığını ifade eden Pegasus Hava Yolları Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Güliz Öztürk, "Yeni hayata geçirdiğimiz Seyahat Asistanı Programı da bu içgörüyle geliştirildi. Kendimizi misafirlerimizin yerine koyduk, böyle bir bilgilendirme ve yönlendirmenin ne kadar yararlı olabileceğinin farkında olarak dijital çözümlerle bu projeyi geliştirdik. Projemizin ilerleyen fazlarında; Sabiha Gökçen dışındaki diğer havalimanlarında da benzer bilgilendirmeler, hava durumu ve trafik bilgisi, mobil uygulama üzerinden bilgilendirme gibi ek özellikleri Seyahat Asistanı içeriğine dahil etmeyi planlıyoruz" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:29 Kaynak: DHA

Sabiha Gökçen, Pegasus Hava Yolları, Pegasus, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım'ın İstifa Açıklaması Sonrası Meclis Başkanlığı İçin Kulislerde Öne Çıkan 6 İsim Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Satışı Geçiş Ücretine Takıldı

CHP Odabaşı Çatlağı Derinleşiyor! Kılıçdaroğlu, Hesap Sordu: Bu Ne Rezalet Oğuz Kaan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'den İlginç Benzetme: Kırmızı Pazartesi Romanı Sahneye Konuyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 12:03:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pegasus'tan Seyahat Asistanı Programı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]