Son Dakika Haberleri: Pegasus'un Kendi Bagajını Kendin Ver Hizmetine Yoğun İlgi

Pegasus'un Kendi Bagajını Kendin Ver Hizmetine Yoğun İlgi

44 dakika önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanan yolcular, Pegasus Hava Yolları'nın hayata geçirdiği sıra beklemeden bagaj bırakma hizmetine yoğun ilgi gösteriyor.

Pegasus'un Kendi Bagajını Kendin Ver Hizmetine Yoğun İlgi, System.String[]
Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanan yolcular, Pegasus Hava Yolları'nın hayata geçirdiği sıra beklemeden bagaj bırakma hizmetine yoğun ilgi gösteriyor.

Türkiye'nin dijital havayolu Pegasus, 2018 yılının Ekim ayında online check-in işlemi yapmış misafirlerinin sıra beklemeden bagaj bırakma hizmetini self-servis olarak yapabilecekleri bir hizmet sunmaya başladı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanan yolcular ise bu hizmete yoğun ilgi gösteriyor. 2018 yılının ekim ayından itibaren bu hizmeti kullanan yolcuların sayısı 170 bini geçti. Bu hizmet ile yolcular daha hızlı, pratik şekilde uçağına geçebiliyor.

 

83 YAŞINA BİR YOLCU EXPRESS BAGAJ HİZMETİNDEN YARARLANDI

 Bugüne kadar ortalama 170 binden fazla Pegasus misafiri Express Bagaj hizmetini deneyimledi. Hizmeti en çok kullanan yaş aralığı ise 20-29 yaş arasındaki misafirler olurken 50 yaş üzeri misafirlerin de Express Bagaj hizmetine ilgisi yüksek oldu. Teknolojik yazılımı ile her yaştan misafirin rahatlıkla kullanabildiği bagaj sistemini 83 yaşında bir Pegasus yolcusu kullandı.

 

YENİ NESİL ONLİNE KIOSLARIN SAYISI 50'NİN ÜZERİNE ÇIKACAK

 Edinilen bilgiye göre, Pegasus Hava Yolları'nın Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yer alacak ve ilave özellikler eklenecek yeni nesil kiosklarının sayısı 2019 yılında 30'a yükseltilecek. 2020 yılı içerisinde ise bu sayının 50'nin üzerine çıkması ve Avrupa bölgesindeki diğer rakip düşük maliyetli havayolları arasında en büyük Self-servis işlem kapasitesine sahip havayolu olması bekleniyor.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:52 Kaynak: DHA

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