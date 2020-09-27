Pekmez kaynatırken evi yakıyorlardı - Son Dakika

Pekmez kaynatırken evi yakıyorlardı

Manisa'nın Kula ilçesinde bir aile, pekmez kaynatırken ateşi söndürmeyi unutunca odunluk alev aldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde bir aile, pekmez kaynatırken ateşi söndürmeyi unutunca odunluk alev aldı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın eve sıçramadan kontrol altına alınırken, mahalle halkı büyük korku yaşadı.

Yangın saat 13.30 sıralarında Zaferiye Mahallesi 123 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte pekmez kaynatan Mehmet Doğan, pekmez ateşini söndürmeyi unuttu. Hafif esen rüzgarın da etkisiyle ateş odunluğu sardı. Odunluktan çıkan dumanları gören aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelerek müdahalede bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, alevleri eve sıçramadan kontrol altına aldı. Kısa sürede söndürülen yangında odunluk kullanılamaz hale gelirken, mahalle halkı da büyük korku yaşadı.

Polis ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA

Pekmez kaynatırken evi yakıyorlardı
Pekmez kaynatırken evi yakıyorlardı
Pekmez kaynatırken evi yakıyorlardı
Pekmez kaynatırken evi yakıyorlardı
Pekmez kaynatırken evi yakıyorlardı
Pekmez kaynatırken evi yakıyorlardı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Manisa, Kula, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 14:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pekmez kaynatırken evi yakıyorlardı - Son Dakika

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