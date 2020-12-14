Pelin Karahan çocuklar gibi eğlendi - Son Dakika

Pelin Karahan çocuklar gibi eğlendi

14.12.2020 09:01
Pelin Karahan çocuklar gibi eğlendi, System.String[]

Rolü gereği atlı karıncaya binen oyuncu çocuklar gibi eğlendi.

Rolü gereği atlı karıncaya binen oyuncu çocuklar gibi eğlendi. Çocukken Ankara'da Kuğulu Park'a gittiğini söyleyen Karahan, "Ben sadece tırtıla binerdim, diğer atraksiyonlu oyuncaklara binemezdim. Yükseklik korkum var" dedi. Çekimlerin iyi gittiğini de belirten oyuncu, "Ekiple çok uyumluyuz, set ortamını çok özlemişim. 2020 kötü geçse de 2021 bana iyi gelecek gibi işlerim açıldı" dedi. Karahan yeni bir diziye başlayacağını da sözlerine ekledi.

Pelin Karahan çocuklar gibi eğlendi

Kuğulu Park, Ankara, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Pelin Karahan çocuklar gibi eğlendi - Son Dakika Magazin


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