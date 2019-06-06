PELİT PASTANELERİNİN SAHİBİNİN EŞİ AFİFE AYAN SON YOLCLUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR İSTANBUL DHAPelit Pastaneleri'nin Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ayan'ın eşi Afife Ayan son yolculuğuna uğurlandı.

Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR İSTANBUL DHA

Pelit Pastaneleri'nin Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ayan'ın eşi Afife Ayan son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden Pelit Pastaneleri'nin Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ayan'ın eşi Afife Ayan için Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, eşi Selahattin Ayan, Milli Eğitim eski Bakanı İsmet yılmaz, İçişleri Eski Bakanı Muammer Güler, Mustafa Sarıgül, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Mustafa Sarıgül, 'Annemizi bugün hak dünyaya uğurluyoruz. Mekanı cennet olsun. Çok değerli evlatlar yetiştirdi. Çok değerli müesseseler kurdu. O evlatlar da annemizin bu güzel anılarına sahip çıkacak inşallah dedi.

Afife Ayan, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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