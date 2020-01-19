Penaltının üç kez tekrarlandığı maçta önce kaleci sonra da futbolcu gole izin vermedi - Son Dakika
Son Dakika Spor Penaltının üç kez tekrarlandığı maçta önce kaleci sonra da futbolcu gole izin vermedi - Son Dakika Spor

Penaltının üç kez tekrarlandığı maçta önce kaleci sonra da futbolcu gole izin vermedi

6 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Uşakspor ile Ergene Velimeşespor arasında oynanan 19. hafta karşılaşmasında 90. dakikada verilen ve üç kez tekrarlanan penaltı atışında Uşaksporlu kaleci ve defans oyuncusu gole izin vermedi.

Penaltının üç kez tekrarlandığı maçta önce kaleci sonra da futbolcu gole izin vermedi, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Uşakspor ile Ergene Velimeşespor arasında oynanan 19. hafta karşılaşmasında 90. dakikada verilen ve üç kez tekrarlanan penaltı atışında Uşaksporlu kaleci ve defans oyuncusu gole izin vermedi.

Uşak 1 Eylül Stadı'nda son dakikasına ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle girilen müsabakada Türker Toptaş'ın rakibine yaptığı müdahalenin ardından karşılaşmanın hakemi Egemen Artun konuk takım lehine penaltı verdi.

Uşakspor kalecisi Ersin Aydın, İbrahim Fatih Dilek'in ilk penaltı atışını kornere çelmesine rağmen hakem Egemen Artun, kalecinin kural ihlali yaptığı gerekçesiyle penaltı atışının tekrarlanmasını istedi ve kaleci Ersin Aydın'a sarı kart çıkardı.

İkinci penaltı atışı da kaleci Ersin Aydın tarafından kurtarılırken, hakem bir kez daha penaltı atışının kural ihlali yüzünden tekrarlanmasını istedi ve kaleci Ersin'e ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

Maçtaki oyuncu değişikliği hakkını tamamlayan Uşakspor'da üçüncü penaltıda kaleye defans oyuncusu Levent Aktuğ geçti.

İbrahim Fatih Dilek'in üçüncü penaltı atışı da Levent Aktuğ tarafından kurtarıldı.

Karşılaşma, Uşakspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Uşakspor Teknik Direktörü Hasan Erkin Şimşir, yaptığı açıklamada, gösterdikleri performans dolayasıyla oyuncularını kutladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Dilek, Uşakspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:38 Kaynak: AA
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